المواطن - الرياض

أشاد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالجهود التي يقوم بها العمال الباكستانيون في دعم اقتصاد المملكة والنهوض به.

وقال الأمير محمد بن سلمان: “إخواننا في باكستان يسهمون في اقتصاد السعودية”.

وأضاف ولي العهد: “شارك الإخوة الباكستانيون بصدق وفاعلية في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة وخاصة التوسعة الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي”.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد التقى قبل قليل برئيس الجمهورية الباكستانية الدكتور عارف علوي، واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.