الأمير محمد بن سلمان: التنسيق السعودي الصيني رفع حجم التجارة البينية 33 %

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعلاقات التي تجمع المملكة بالصين، مؤكدًا أنها خالية من المشاكل.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي أجراها، اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار سمو ولي العهد إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بنسبة 33 % عن العام الماضي، وقال إن الاتصالات رفيعة المستوى تؤتي ثمارها في مجالات مختلفة من التجارة إلى الأمن والدفاع، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأميركية أسوشيتد برس.

وقد أخبر الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى في قلب العاصمة الصينية، أن “علاقات المملكة مع الصين تمتد منذ فترة طويلة جدًا في الماضي”.

وأضاف: “على مدى هذه الفترة الطويلة من التبادلات، لم نواجه أي مشاكل مع الصين”.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 %، مؤكدا قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

وعد سمو ولي العهد الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

ونوه سموه بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيرا إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.