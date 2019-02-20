الأمير محمد بن سلمان: تسارع أكبر في العلاقات مع الهند بعد تأسيس المجلس التنسيقي

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات مع الهند سوف تتطور بشكل أسرع مما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد تأسيس المجلس التنسيقي السعودي الهندي.

وقال ولي العهد خلال حفل العشاء الذي أقامه له اليوم الرئيس الهندي: العلاقة القديمة والتاريخية بالنسبة لنا مهمة جدًّا، لكن اليوم نشهد حاضرًا مميزًا للغاية، وفيه فرص كثيرة جدًّا لدولتينا، واليوم أيضًا نحتفل ونحضر إنجازًا حقق في عامين، وهو إنجاز كبير جدًّا في عدة مجالات من الاقتصاد إلى الأمن إلى السياسة وغيرها من المجالات.

في هذه الزيارة بتأسيس المجلس التنسيقي الرفيع المستوى الإستراتيجي بين السعودية والهند سوف تشهد الإستراتيجية القادمة تسارعًا أكبر بكثير مما حدث في السنتين الماضية؛ حيث تتقاطع المصالح بين السعودية والهند في مصالح كثيرة جدًّا، وأيضًا المخاطر التي تجابهنا متشابهة وكثيرة، سواء في الإرهاب أو غيرها من المخاطر، وهذا يؤكد أن علينا أن نعمل جميعًا لتحقيق جميع المصالح المجابهة لجميع التحديات.

وختم بقوله: أود أن أشكر دولتكم مرة أخرى على الحفاوة الحارة التي لقيناها في الهند، ونستطيع أن نقول: إن لديكم بلدًا رائعًا وشعبًا رائعًا وقطاعًا خاصًّا مميزًا للغاية وحكومة رائعة.