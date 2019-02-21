الأمير محمد بن سلمان في الصين.. تتويج لـ78 عامًا من العلاقات في شتى المجالات

المواطن - الرياض

تشهد العلاقات بين المملكة والصين نقلة في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التاريخية إلى بكين، ثالث محطاته في جولته الآسيوية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد بدأ جولته الآسيوية بزيارة باكستان ثم الهند ومنها إلى الصين ثاني أقوى اقتصاد على مستوى العالم.

وتمتد العلاقات بين البلدين لأكثر من 78 عامًا، حيث تم في عام 1964 توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين في جدة، وفي عام 1990 تم توقيع تأسيس شراكة سياسية رسمية واتفاقية تفاهم بين المملكة والصين.