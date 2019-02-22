الأمير محمد بن سلمان : مبادرة طريق الحرير تتلاقى مع رؤية 2030

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 %، مؤكدا قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

وعد سمو ولي العهد – خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني اليوم – الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

ونوه سموه بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيرا إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.