الأمير محمد بن سلمان يتعهد بدعم مبادرة الحزام والطريق

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن تدعم السعودية مشروع البنية التحتية “الحزام والطريق” العملاق الصيني، والذي كان من بين الملفات التي تمت مناقشتها خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ولي العهد إنه “على استعداد لربطه بخطة رؤية 2030 للمملكة”، وهي الخطة التي تتضمن نقلة نوعية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وذلك وفقًا لأسوشيتد برس الأميركية.

وقالت الوكالة الأميركية إن الخطة التي وضعها ولي العهد لإنهاء اعتماد المملكة على النفط، يمكن أن تسير بالتوازي مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، خاصة وأن مصادر الطاقة المستدامة تصبح أرخص وأكثر شعبية.

وترأس ولي العهد في وقت سابق من اليوم الجمعة منتدى للتعاون الصيني السعودي، حيث أبرم اتفاقات حول التعاون في مجالات تتراوح من البترول والصناعة الكيميائية إلى الاستثمار والطاقة المتجددة ومكافحة الإرهاب.

وقد أخبر الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى في قلب العاصمة الصينية، بأن “علاقات المملكة مع الصين تمتد منذ فترة طويلة جدًا في الماضي”.

وأضاف: “على مدى هذه الفترة الطويلة من التبادلات، لم نواجه أي مشاكل مع الصين”.

وحسب ما قالته وكالة فرانس برس، فإن الاجتماع ناقش صفقة نفطية قيمتها عشرة مليارات دولار، وذلك ضمن المحادثات التي شهدتها العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قدم إلى بكين يوم الخميس،عقب زيارته إلى باكستان والهند، ضمن جولته الآسيوية التي انطلقت هذا الأسبوع.