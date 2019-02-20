الأمير محمد بن سلمان يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع رئيس ريلاينس

الأمير محمد بن سلمان يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع رئيس ريلاينس

2019/02/20
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيودلهي اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز.
حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.



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