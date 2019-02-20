الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزيرة الخارجية الهندية لتعميق العلاقات الاستراتيجية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج خلال زيارته الجارية للبلاد، والتي شهدت لقاءات مع رئيس الحكومة نارندرا مودي.

وحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار، فإن اللقاء شهد نقاشاً حول البعد الإستراتيجي لعلاقات المملكة والهند في مختلف المجالات، بدءًا من التجارة والاستثمار إلى الدفاع والأمن والتعاون الإقليمي.

ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية خلال زيارة ولي العهد الجارية مع مسؤول الهند، والتي من شأنها تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.