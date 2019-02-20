الأمير محمد بن سلمان يُدوِّن كلمة في سجل زيارات قصر حيدر آباد

المواطن - الرياض

سجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات في قصر حيدر آباد.

بعد ذلك شرّف سمو ولي العهد مأدبة الغداء التي أقامها دولة رئيس وزراء الهند تكريماً لسموه.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي وجلسة المباحثات المشتركة التي عقدها الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء الهند في اليوم الثاني لزيارته التاريخية.

وأشاد ولي العهد بالعلاقات السعودية الهندية، مؤكدًا أنها تمتد إلى آلاف السنين حتى قبل أن يكتب التاريخ، وهذه العلاقة متجذرة في عقولنا وفي دمائنا.

وأضاف سموه : اليوم نحن نبني على علاقة قديمة جداً ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية من خلال الأيادي العاملة الهندية والشركات الهندية والعقول الهندية ، والفرص بين بلدينا اليوم فرص كبيرة جداً وهناك كثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضا كثير من التحديات التي نجابهها سويا، المصالح تقع في نقاط كثيرة جداً سواء في الطاقة أو في الزراعة أو في مجال التقنية أو في المجال الثقافي أو في المجال الاجتماعي، ونريد أن نتأكد كحكومتي المملكة العربية السعودية والهند بأن نضع كل الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق هذه المصالح .