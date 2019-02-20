الأهلي الشباك المفضلة لـ المجحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

خطف محمد المجحد الأنظار إليه خلال مباراة الفتح ضد الأهلي، التي انتهت بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل النجم محمد المجحد ثنائية النموذجي في مباراة الفتح ضد الأهلي التي أُقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي، فيما أحرز هدف الراقي مهند عسيري.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن نصف أهداف لاعب الفتح محمد المجحد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاءت ضد الأهلي وفي مباراة اليوم.

وسجل محمد المجحد 4 أهداف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منهم هدفين في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم.

وبعد مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الراقي عند 36 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.