الأهلي المصري: مؤمن زكريا رحل لـ #أحد وهو بصحة جيدة

المواطن - محمد سمعه

قال المصري سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري: إن اللاعب مؤمن زكريا انضم إلى نادي أحد دون وجود أي إصابات مزمنة أو خطيرة به.

وتحدث سيد عبدالحفيظ في تصريحات إعلامية قائلًا: مؤمن زكريا بخير والفحص الطبي الذي أُجرى عليه قبل رحيله إلى نادي أحد أثبت أنه بخير وبصحة جيدة بنسبة 100%.

وتابع عبدالحفيظ: يهمنا سلامة اللاعب مؤمن زكريا، وسنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي المصري وافق على إعارة مؤمن زكريا إلى صفوف نادي أحد؛ بسبب معاناة اللاعب من عدم اللعب بصورة أساسية تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وكان سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد أعلن أنه من المستحيل استمرار اللاعب مؤمن زكريا مع الفريق الأول بالنادي حتى نهاية الموسم؛ بسبب معاناته من خلل عضلي.

ويذكر أن مؤمن زكريا كان نشر فيديو له وهو في صالة الألعاب الرياضية عبر حسابه في تويتر قائلًا: اتقوا الله.

وسبق لمؤمن زكريا أن لعب مع النادي الأهلي في الدوري السعودي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.