الأهلي المصري مُعرّض لخصم نقاط بسبب تركي آل الشيخ

المواطن - طارق سعد

ذكر موقع “كووورة” الشهير أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في الدوري المصري، يملك أدلة تدين جمهور الأهلي المصري بتجاوزه اللفظي مرة أُخرى على تركي آل الشيخ في لقاء سيمبا التنزاني ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد عاقب جمهور الأهلي المصري بالحرمان مباراتين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دولار، بعد تجاوزات وجهها جمهور الأهلي في مباراة حوريا الغيني من النسخة الإفريقية الماضية، مهددًا بالخصم من نقاط الأهلي إفريقيًّا في حال تكرار التجاوزات.

ويفكر آل الشيخ حاليًّا في تصعيد الموضوع إلى الاتحاد الإفريقي، مع إرفاق كافة الأدلة لاتخاذ إجراء انضباطي تجاه هذه التجاوزات المتكررة.