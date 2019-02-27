الأهلي المصري يُساند مؤمن زكريا بعد فسخ عقده مع #أحد

المواطن - محمد سمعة

قرر النادي الأهلي المصري مساندة اللاعب المصري مؤمن زكريا وذلك من أجل معرفة مصيره ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكان مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف نادي أحد على سبيل الإعارة من فريق الأهلي، لكن سعود الحربي رئيس أحد، أعلن فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بعدما ذكر في الأول أن اللاعب المصري يُعاني من خلل في العضلات.

وأكد الأهلي المصري أنه لن يمانع إعارة اللاعب إلى أي دوري لا يزال باب القيد مفتوحا لديه، خاصة بعد غلق فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، بمجرد إعارة مؤمن زكريا إلى نادي أحد.

وكان مؤمن زكريا سبق له وأن خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي في الموسم الماضي مع النادي الأهلي، حيث لعب لمدة ستة أشهر مع الراقي كمعار من المارد الأحمر.

ويحتل نادي أحد حاليًا المركز السادس عشر” الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

وسيواجه نادي أحد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري، فريق الفتح غدًا الخميس.