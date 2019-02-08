الأهلي ضد حرس الحدود .. الأحمر يبحث عن فوزه الخامس على التوالي

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب السلام، مساء اليوم الجمعة، مباراة الأهلي ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم.

ويُعاني المارد الأحمر من غيابات عديدة قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم، بسبب الإصابات المختلفة التي ضربت صفوفه، نتيجة ضغط المباريات الشديد هذا الموسم.

ويُسابق الفريق الأحمر الزمن من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد خلال وقت قصير للغاية، حيث واجه إنبي، يوم الثلاثاء الماضي، وسيخوض مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم بعد فترة راحة واحدة لمدة يومين فقط.

ويسعى المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي للتعامل مع ظروف الإصابات المختلفة التي تواجه الأحمر، وتمكن من قيادة الفريق لتحقيق 4 انتصارات متتالية قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم.

وفي حالة فوز الفريق الأحمر بمباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم، ستكون المرة الأولى التي يتمكن من تحقيق 5 انتصارات متتالية للمرة الأولى في الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم.

وتعود آخر مرة حقق الفريق الأحمر 5 انتصارات متتالية فيها إلى الموسم الرياضي الماضي، حينما نجح في الوصول إلى 16 فوزا متتاليا، قبل أن يوقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة هذه السلسلة بالتعادل.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق العسكري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا مع المدير الفني طارق العشري، ونجح في التقدم بجدول ترتيب الدوري المصري.

وقبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم، يحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 36 نقطة، فيما يقع الفريق العسكري في المركز العاشر بـ24 نقطة.