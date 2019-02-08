الأهلي ضد حرس الحدود .. المارد الأحمر يواصل مطاردة الزمالك وبيراميدز بفوز صعب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد حرس الحدود- منذ قليل- في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، بضغط هجومي من النادي الأهلي؛ وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، حيث حاول المارد الأحمر تسجيل أولى الأهداف، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، تسجيل اللاعب إمام عاشور هدفًا لنادي حرس الحدود، ولكن طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمد معروف ألغاه بداعي ارتكاب أحد لاعبي حرس الحدود خطأ قبل إحراز الهدف.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الأول له قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عبر رأسية جيدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، هبط أداء النادي الأهلي ولم يظهر بمستواه المعروف، خاصة بعد قرار المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي بإراحة بعض العناصر الأساسية استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي.

وحاول نادي الحرس استغلال بعض الفرص الهجومية التي أتيحت له في مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، حيث كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل، لكن المدافع سعد سمير تألق ونجح في إنقاذ مرمى الأهلي من هدف محقق لحرس الحدود.

لم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، لتنتهي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن نادي الزمالك المتصدر.