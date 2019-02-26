الأهلي متخصص الأوقات الحاسمة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه يتميز بتسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة.

ويتصدر الأهلي قائمة الأهداف في الأوقات الحاسمة خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة بعد مرور 21 جولة، حيث سجل 13 هدفًا في الدقائق من 75 وحتى 90، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 12 هدفًا في الدقائق من 75 وحتى 90 بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم الفيصلي والباطن برصيد 10 أهداف.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق الأكثر افتتاحًا للتسجيل في أول ربع ساعة من المباراة برصيد 7 أهداف، فيما يُعتبر التعاون أكثر من سجل في الربع ساعة الثانية بـ 9 أهداف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.