الأهلي يتواصل مع مدربه القادم في الإمارات تمهيدًا للتعاقد معه

المواطن - محمد سمعه

سافر زكي الصالح، المدير التنفيذي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة دبي الإماراتية الثلاثاء وذلك لمقابلة المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي تمهيدًا للتعاقد معه.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي في تويتر أن زكي الصالح المدير التنفيذي والذي عُين في الفترة الأخيرة في الراقي سافر إلى دولة الإمارات لمقابلة خورخي فوساتي والاتفاق معه حول تدريب الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

وفي حال تم التعاقد مع المدرب خورخي فوساتي فسيتولى تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، والذي تمت إقالته ظهر الثلاثاء؛ بسبب سوء النتائج.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.

وفي حال تعاقد الأهلي سريعًا مع المدرب خورخي فوساتي، فقد يُشرف على الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الحزم والمقرر إقامتها الخميس الموافق السابع من فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.