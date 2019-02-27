الأهلي يدعو طفل السرطان لحضور مباراة #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

لبى النادي الأهلي طلب مشجعه الصغير المصاب بمرض السرطان، ودعاه لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الاتحاد.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة مشجعه الصغير، وجاء فيها: “أنا ناصر عمري 7 سنوات، مصاب بسرطان الدم، نفسي أحضر مباراة للنادي الأهلي”.

وعلق حساب الراقي الرسمي على “تويتر”، على رسالة مشجعه الصغير، قائلًا: “ونحن في النادي الأهلي نتشرف بدعوتك لحضور مباراة الأهلي والاتحاد، وتقديم تذكرتين منصة ذهبية كهدية متواضعة لك”.

ويلعب النادي الأهلي ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتحاد المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.