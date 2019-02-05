الأهلي يعلن تعيين الصالح مديرًا تنفيذيًا للكرة

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي، تعيين زكي الصالح مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالراقي.

وكان موسى المحياني قد تقدم باستقالته من منصبه كمشرف على الفريق الأول لكرة القدم، لتستعين الإدارة الأهلاوية، بمدير المنتخب السعودي الأول السابق، زكي الصالح بدلًا منه.

ويملك زكي الصالح خبرة كبيرة، حيث شارك كلاعب مع المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم 1987، ولعب مع الأخضر الأول في بطولتي الخليج وآسيا عام 1988.

وتولى زكي الصالح منصب مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ومدير الكرة في نادي الاتفاق، ما يُساعده في مهمته مع النادي الأهلي.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الراقي مؤقتًا، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.