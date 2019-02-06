الأهلي يعلن وصول خورخي فوساتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي وصول المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي، قبل قليل، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تمهيدًا لتوقيع عقد تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

ويملك خورخي فوساتي خبرة تدريبية كبيرة، حيث قاد نادي بينارول عام 1996، وحقق معه لقب الدوري الأوروغواياني، كما قاد منتخب بلاده لتحقيق المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا عام 2004.

وترك خورخي فوساتي بصمة في المنطقة العربية، بعدما توج مع السد القطري بـ5 بطولات، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2011، وفاز مع فريق الريان بالدوري القطري موسم 2015/ 2016.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن سفر زكي الصالح المدير التنفيذي، أمس الثلاثاء، إلى الإمارات لمقابلة خورخي فوساتي، من أجل الاتفاق معه حول تدريب الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

وأقال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة المقبلة أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.