الأهلي يواصل السقوط والغموض يكتنف مصيره

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق النتائج المخيبة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعرض الراقي بالأمس للهزيمة من الفتح بثنائية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين.

وأبدت جماهير النادي الأهلي أمنيتها في أن يُحقق الراقي الفوز ويصعد للمركز الثالث مؤقتًا على حساب نادي الشباب، ولكن جاء الأداء المخيب للراقي ليسقط في فخ الخسارة الثانية على التوالي في بطولة الدوري، بعد خسارته في الجولة الـ20 من نادي النصر بثنائية مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، ومُهدد بفقدان فرصة المنافسة على المركز الثالث في حال فاز نادي الشباب غدًا على القادسية في الجولة الحادية والعشرين.

مصير مرعب في انتظار الأهلي

وأصبحت فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري صعبة للغاية خاصة بعد الخسارة من النصر في الجولة العشرين، كما أن الراقي يواجه مصير مرعب بفقدان الفرصة في التواجد في المربع الذهبي وبالتالي عدم التأهل إلى أي بطولة آسيوية للموسم المقبل.

وكان اللاعب حسين عبد الغني نجم النادي الأهلي أبدى حزنه الشديد بعد الخسارة من الفتح قائلًا بأنه لا توجد أعذار وجميع من في الأهلي يتحمل الخسارة أمام نادي الفتح.

سيواجه الأهلي جاره الاتحاد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري في الأول من مارس المقبل.