الأهلي يودع غويدي.. ويبدأ مشواره مع فوساتي

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالله بترجي، على توديع المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، اليوم، قبل استقبال المدير الفني الجديد الأوروغوياني خورخي فوساتي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة، وهو يُودع غويدي، كما أعلن عن وصول فوساتي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة المدير التنفيذي زكي الصالح.

وقررت إدارة النادي الأهلي إنهاء تكليف غويدي من مهامه بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الراقي في مباراة الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأمل الجماهير الأهلاوية في استعادة الأداء المميز والنتائج الجيدة مع المدرب الأوروغوياني فوساتي، أملًا في تعثر المنافسين وتقليص فارق النقاط، للمنافسة على صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعول جماهير النادي الأهلي على خبرة فوساتي في المنطقة العربية، حيث سبق له تدريب نادي الشباب موسم 2010/ 2011، كما توج مع السد القطري بـ5 بطولات، وفاز مع فريق الريان بالدوري القطري موسم 2015/ 2016.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.