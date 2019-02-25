الأهلي يُسقط الوصل ويضرب موعدًا مع #الهلال في كأس زايد للأندية الأبطال

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز بصعوبة على نادي الوصل الإماراتي؛ بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

بدأ الشوط الأول بإصرار كبير من قبل النادي الأهلي على تسجيل الهدف الأول وافتتاح النتيجة في المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وفي ظل محاولات الأهلي لتسجيل الهدف الأول تمكن اللاعب علي صالح من تسجيل الهدف الأول لنادي الوصل بطريقة مهارية جميلة في الدقيقة الـ38 مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاع الأهلاوي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوصل بتقدم النادي الإماراتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كشر النادي الأهلي عن أنيابه، حيث تمكن اللاعب التشيلي باولو دياز من تسجيل هدف التعادل للراقي بالدقيقة الثانية والخمسين عبر ضربة رأسية متقنة بعد عرضية جيدة من اللاعب المصري محمد عبدالشافي.

وضغط الأهلي هجوميًّا حتى تمكن اللاعب سلمان المؤشر من إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة الحادية والتسعين.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الراقي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس زايد ويضرب موعدًا مع الهلال المتأهل على حساب الاتحاد السكندري المصري.