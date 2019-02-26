الأهلي يُعلن رحيل خورادو إلى الدوري الصيني

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي بيع لاعبه الإسباني خوسيه خورادو إلى صفوف نادي تشانغتشون ياتاي الصيني، خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن إدارة الراقي برئاسة عبدالله بترجي أعلنت رحيل اللاعب خورادو، والذي لم ينجح في تقديم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه إلى الراقي.

وأكد الأهلي أن نادي تشانغشتون الصيني سيتحمل ما يُقارب الـ90% من القيمة المتبقية في عقد اللاعب خورادو مع الراقي.

وكان خورادو انضم إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي إسبانيول الإسباني في يونيو من عام 2018.

ونجح الأهلي بالأمس في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد الفوز على نادي الوصل الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة العربية.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل.