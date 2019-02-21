الإتحاد يتنفس .. عودة دا كوستا ورومارينهو

المواطن - طارق سعد

سمح الجهاز الطبي بنادي الإتحاد لكل من المغربي مروان دا كوستا والبرازيلي رومارينهو بالدخول ضمن حسابات الكرواتي بيليتش مدرب الإتحاد، لخوض قمة الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تقام مساء اليوم بين الإتحاد وضيفه الهلال على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وغاب دا كوستا ورومارينهو عن الإتحاد في مواجهة الجولة الماضية ضد الرائد والتي انتهت بالتعادل 1-1، وهو التعثر الذي أزم موقف الإتحاد في قاع الترتيب وبات مطالباً بحصد النقاط في الجولات المتبقية من الدوري لتفادي خطر الهبوط في منعطف تاريخي يمر به العميد هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يبدأ دا كوستا أساسياً اليوم في قائمة بيليتش بحسب أخبار صحفية، على أن يجلس رومارينهو على دكة البدلاء منتظراً اشارة مدربه بيليتش متى ما دعت الحاجة .