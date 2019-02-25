الإسكان ترد على استفسار هام بعد اتفاقية تقديم الخدمات لمنسوبي الصحة

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن طريقة تسجيل منسوبي وزارة الصحة للاستفادة من الخدمات السكنية التي تقدمها الوزارة.

وجاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون بين الصحة مع برنامج “سكني” بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات سكنية مميزة لمنسوبي الصحة، حيث تُعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في هذا المجال.

وتساءل مواطن هل هناك طريقة للتسجيل أو أن التسجيل تلقائي؟ لترد الإسكان عبر خدمة العملاء بالقول: إن “بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات سكنية مميزة لمستفيدينا، حال كنت من منسوبي وزارة الصحة نتشرف بزيارتك لمعرض سكني المقام في وزارة الصحة.. من 24 فبراير حتى 28 فبراير 2019 من الساعة 9ص- 4م البرج الأول القاعة الكبرى”.