الإسكان تستهدف توفير 70 ألف وحدة سكنية متنوعة في مختلف المناطق

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أن العمل يتواصل على تنفيذ 45 مشروعًا سكنيًّا بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.

وقال السويلم: إن الهدف هو توفير أكثر من 70 ألف وحدة سكنية متنوعة وتتوزّع على مختلف المناطق، موضحًا أنه لمزيد من التفاصيل حول برنامج سكني للعام 2019 يمكن الاطلاع على التقرير الشهري عبر البوابة الإلكترونية: هنا

في سياق متصل، أتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان 12 من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا ليصل بذلك عدد المخططات إلى 39 مخططًا.

وتتيح هذه المخططات اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن الدخول عبر موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح عبر الرابط التالي (هنا)