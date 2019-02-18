الإسكان تكشف عدد شهادات الإعفاء من القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، عن عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة ” القيمة المضافة ” للمسكن الأول.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عددها بلغ 25.77 شهادة حتى يناير الماضي، مبينة أن الشهادات الصادرة لمستفيديها بلغت 16.55 شهادة.

فيما أصدرت 5327 شهادة للمتعاملين مع صندوق التنمية العقارية، بالإضافة لـ 3896 شهادة صدرت للمستفيدين خارج الصندوق والوزارة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر في يناير 2018 أوامر ملكية تضمَّنت تحمل الدولة ضريبة ” القيمة المضافة ” عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن؛ وذلك بما لا يزيد على 850 ألف ريال.