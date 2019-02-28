الإسكان ونظام المنافسات أهمها.. تقارير وتوصيات مهمة أمام مجلس الشورى الأسبوع المقبل

المواطن - واس

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الأثنين القادم على توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438 / 1439هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير .

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي

1438 / 1439هـ, ومن أبرزها, مطالبة وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة, ودراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل .

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439هـ, ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها, مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع .

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول

كافة, وإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة استكمال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ, الذي طرح خلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين يوم الأربعاء الماضي, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية, المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وخلال الجلسة العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي تعقد الثلاثاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438 / 1439هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير .

كما يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة .

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438 / 1439هـ

, في جلسة سابقة, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

وفي ذات الجلسة يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438 / 1439هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم, وتوضيح

بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من نظام

التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ , المقدم من عضو المجلس السابق معالي الدكتور محمد آل ناجي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات

والمشتريات الحكومية .

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

السعودية للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير, ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران اديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف .

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438 / 1439هـ ، في جلسة سابقة, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة هيئة السوق المالية بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق .

ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438 /1439هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير .

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438 / 1439هـ .

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , وبتمكين المرأة من وظائف الهيئة العامة للأوقاف .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438 / 1439هـ , وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية, المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع النظام المكون من خمسة عشرة مادة والذي يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته, وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته, وتحقيق التكافل الاجتماعي, وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي .