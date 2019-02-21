الإصلاح والانفتاح سياسة صينية – سعودية يقودها الأمير محمد بن سلمان

المواطن - سعد البحيري

على مدى العقود الأربعة الأخيرة انتهجت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح والتي انعكست بشكل مباشر على حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام بين الصين ودول العالم، خاصة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها المملكة.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة حركة إصلاحية سياسية اقتصادية اجتماعية قادها ولي العهد الامير محمد بن سلمان من خلال رؤية واضحة المعالم وبرامج قابلة للتنفيذ فكان لابد من أن ينتقل التعاون السعودي – الصيني إلى مستويات أعلى.

علاقات استراتيجية وهامة

وبالرغم من ان العلاقات السعودية الصينية الحديثة بدأت في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها تطورت إلى شراكة إستراتيجية شاملة في عام 2016.

وأخذت العلاقات السعودية الصينية بعدًا كبيرا وشهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية والتي شهدت زيارتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بينما شهدت عدة زيارات من قادة الصين إلى المملكة وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار المجلس التنسيقي المشترك.

الرؤية والمبادرة

كما أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، وهناك تناسق ما بينهما إلى حد كبير نحو تعزيز التعاون في مختلف الصناعات.

وخلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد حاليًا إلى الصين سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، كما سيشارك في الاجتماع الرئاسي الثالث للجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى مع هان تشنغ ويشهد توقيع سلسلة من الاتفاقات.

كما سيكون ضمن جدول أعماله التكامل المعمق بين خطة التنمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أي رؤية السعودية 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية