الإطاحة بعصابة انتحلت صفة الأمن وسلبت 30 ألف ريال من مقيم بمكة

المواطن - مكة المكرمة

تمكّنت الجهات الأمنیة بمنطقة مكة المكرمة من الإطاحة بعصابة مكونة من مقیم باكستاني ومواطنین، قاموا بسرقة مبلغ 30 ألف ریال من مقیم باكستاني الجنسیة، وكان المواطنان ينتحلان صفة رجلي أمن.

وكان مركز شرطة أجیاد قد تلقى بلاغاً من مقیم باكستاني أفاد أنه مسؤول كاشیر بأحد المطاعم، وتعرّض للسرقة خلال أخذه مبلغ 30 ألف ریال بإيداعها في حساب المؤسسة البنكي.

وتم على الفور إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على الجناة وهم 3 أشخاص، مقيم باكستاني ومواطنان، وأقروا جمیعهم بجريمتهم خلال التحقیقات، وصادقوا على أقوالهم، لتتم إحالتهم إلى النیابة العامة بحكم الاختصاص.