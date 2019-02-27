الإمارات والبحرين تعلقان رحلاتهما الجوية إلى باكستان

المواطن - الرياض

علقت الإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، رحلات الطيران إلى باكستان؛ بسبب إغلاق المجال الجوي هناك، بعد أن أعلنت إسلام آباد أنها أسقطت طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير وأسر طيارين هنديين، فيما أكدت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية في اشتباكات جوية.

وقالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، التي تتخذ من مطار أبو ظبي مقرًّا لها: نظرًا لإغلاق المجال الجوي في باكستان، تم تعليق رحلات الاتحاد للطيران بين أبو ظبي وإسلام آباد، وبين أبو ظبي ولاهور، التي كان من المقرر مغادرتها اليوم، حتى إشعار آخر، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لإغلاق المجال الجوي في باكستان، وأن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY290 المتجهة من أبو ظبي إلى كاتماندو ستعود إلى أبو ظبي نتيجة إغلاق المجال الجوي في طريقها.

من جانبها، أعلنت شركة طيران الخليج في البحرين أنها علّقت جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية؛ نظرًا لإغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وأشارت الشركة إلى إلغاء الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام آباد، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقًا عندما يفتح المجال الجوي.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام آباد عن إسقاط الطائرتين.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية على تويتر: لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميًّا حتى إشعار آخر، فيما أوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ بسبب الظروف.

في حين قال مصدر مقرب من هيئة الطيران الباكستانية لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه تم إبلاغ كل شركات الطيران بتعليمات تعليق عملياتها في باكستان حتى إشعار آخر.

يذكر أن الخطوط الجوية السعودية، أعلنت في وقت سابق عن تعليق رحلاتها إلى باكستان، وقالت: إنها تلفت عناية ضيوفها نظرًا لإغلاق الأجواء في باكستان، فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء.