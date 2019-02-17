الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. تألق السولية والفوز السادس تواليًا الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري لكرة القدم، تألقًا لافتًا من نجم المارد الأحمر، عمر السولية صاحب هدف الفوز.

وحسم المارد الأحمر مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي لصالحه بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، و6 نقاط عن الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وواصل عمرو السولية تألقه مع المارد الأحمر مع المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، الذي لعب دورًا بارزًا في تطور اللاعب، ليُسجل هدفه الثالث هذا الموسم في مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي بالأمس، ويقود فريقه لحصد ثلاث نقاط هامة.

ولم يتوقف دور عمرو السولية على تسجيل هدف الفوز في مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي فقط، بل كان له دور هام على الصعيد الدفاعي، ليُصبح واحدًا من أهم اللاعبين في تشكيلة لاسارتي.

وبعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي بالأمس، وصل المارد الأحمر للفوز السادس على التوالي في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، ليُحطم رقمه القياسي السابق هذا الموسم بالفوز في خمس مباريات على التوالي.

وقاد لاسارتي المارد الأحمر للفوز بشكل متتال في الدوري المصري لكرة القدم على سموحة، مصر المقاصة، وادي دجلة، إنبي وحرس الحدود، بالإضافة إلى مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي الأخيرة.

وتُعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي هي الرابعة التي يُحافظ فيها المارد الأحمر على نظافة شباكه، خلال 7 مباريات قادها المدرب الأوروغواياني لاسارتي في الدوري المصري لكرة القدم.

وتُعتبر مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي رقم 1500 التي يخوضها المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ونجح خلالها في الفوز بـ1005 مواجهات، وتعادل في 337 لقاء، وهُزم في 158 مواجهة.