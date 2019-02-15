الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. طموح مختار يصطدم بخبرة الأحمر

المواطن - مروة نبيل

تنتظر جماهير الأحمر مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي التي ستُقام على ملعب “بتروسبورت”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري لكرة القدم.

ويأمل الأوروغواياني مارتن لاسارتي قيادة الفريق الأحمر للفوز في مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي غدًا، لمواصلة التقدم نحو قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، أملًا في تعثر الزمالك وبيراميدز، وانتزاع الصدارة.

ويسعى لاسارتي لتجاوز أزمة الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الأحمر، لعدم تكرارها خلال مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي غدًا.

ويعول لاسارتي كثيرًا على خبرة لاعبي المارد الأحمر، لحسم مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي غدًا، وانتزاع ثلاث نقاط جديدة، تُساعده في التقدم بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، يطمح المدير الفني مختار مختار لحسم مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي لصالحه، واقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، خاصة بعد خسارة المقاصة أمام المصري البورسعيدي بالأمس.

ودائمًا ما تتسم مباريات الأحمر أمام الفرق التي يُدربها مختار مختار بالندية الشديدة، وهو ما يُزيد من صعوبة مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في ظل رغبة الفريقين لانتزاع النقاط والتقدم بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي غدًا، يحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق العسكري في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن المقاصة صاحب المركز الرابع.