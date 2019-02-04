الاتحاد الأوروبي: قلقون بشدة من الباليستي الإيراني وعلى طهران التوقف

المواطن - الرياض

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من أنشطة ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية، مطالبًا إيران بالإحجام عن أنشطة إطلاق الصواريخ الباليستية.

واتهم الاتحاد الأوروبي إيران بـ”تصدير تكنولوجيا باليستية لميليشيات في المنطقة”، لافتًا إلى أن إيران تزود جهات غير حكومية في ​سوريا​ و​لبنان​ بالسلاح.

يُذكر أن المجلس القومي للمقاومة الإيرانية، استطاع في وقت سابق، أن يحصل على معلومات أوردتها مصادره داخل نظام الملالي والحرس الثوري الإيراني، تشير إلى أن أوامر إطلاق الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثيين ضد المملكة، تأتي مباشرة من طهران، مؤكدين أن تلك الصواريخ يتم تصنيعها في منشآت فنية عسكرية تابعة للحرس الثوري بشكلٍ مباشرٍ.

وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي لمدعومة من إيران باتجاه المملكة منذ بداية العمليات العسكرية حتى الآن بلغ 216 صاروخًا، كما وصل عدد المقذوفات إلى 69780 مقذوفًا، فيما بلغ إجمالي خسائر مليشيا الحوثي التابعة لإيران من مواقع وأسلحة ومعدات خلال الفترة من 21 يناير 2019م حتى 4 فبراير 2019م 335، بينما وصل عدد القتلى إلى 1129 قتيلًا.