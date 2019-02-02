الاتحاد السعودي: 3 حكام يتقلدون الشارة الدولية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقليد حكمي الساحة ماجد الشمراني وفيصل البلوي والمساعد عمر الجمل، شارة التحكيم الدولية.

وجاء تقليد الشمراني، البلوي والجمل للشارة الدولية، خلال اجتماع اللجنة الشهري للحكام الدوليين، الذي عُقد في جدة، بحضور 15 حكمًا للساحة والمساعدين.

وألقى مساعد رئيس لجنة الحكام خليل جلال، كلمة في بداية الاجتماع الذي ترأسه، وقدم من خلالها شكره وتقديره للحكام نظرًا لالتزامهم وحرصهم على الحضور، والعمل على تطوير مستوياتهم، وهو ما ظهر بوضوح في المباريات الأخيرة.

وعُقد خلال الاجتماع عدد من ورش العمل ومناقشة العديد من الحالات التحكيمية التي شهدتها المسابقات السعودية ضمن منافسات الشهر الماضي، وبعض اللقطات التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.

كما شهد اجتماع لجنة الحكام الرئيسية، تطبيقات وتمارين على حالات الفيديو وقانون التحكيم.