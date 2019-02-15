الاتحاد والرائد .. العميد يواصل انتفاضته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الجمعة، مباراة الاتحاد والرائد في ختام مواجهات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأمل الجماهير أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد انتفاضته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة الاتحاد والرائد اليوم، من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

واستعاد العميد جزءًا من بريقه المفقود خلال منافسات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجنب الخسارة في آخر 4 مباريات، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والرائد اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وفي حالة فوزه في مباراة الاتحاد والرائد اليوم، سيتقدم إلى المركز الـ14، بعد خسارة الفيحاء بالأمس.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد والرائد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والرائد اليوم، يقع الفريق الريداوي في المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.