الاتحاد و #الأهلي .. ديربي شعاره إيقاف نزيف النقاط

المواطن - محمد سمعة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة جاره الاتحاد بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويمر الأهلي بفترة صعبة من تذبذب في الأداء والنتائج في بطولة الدوري، حيث خسر الراقي في آخر جولتين أمام ناديي النصر والفتح.

إيقاف نزيف النقاط شعار الديربي الرسمي

ويطمح الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد الأوروغواياني خورخي فوساتي للفوز وإيقاف نزيف النقاط، خاصة أن الأهلي يطمح لإنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل ضمان مقعد مؤهل لبطولة آسيوية في الموسم المقبل.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

الحال ليس أفضل بالنسبة للجار الاتحاد، والذي يسعى للفوز على الأهلي وإيقاف نزيف النقاط تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا والذي لا يُعتبر جديدًا على الفريق الاتحادي، حيث فاز بلقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين مع العميد في المواسم الماضية.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

وكان الاتحاد تعرض للخسارة يوم الخميس الماضي من نادي الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية بنتيجة هدفين دون رد، حيث أحرز للهلال كلًا من الفرنسي بافتيمبي غوميز واللاعب سالم الدوسري.