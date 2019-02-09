الاتحاد يرتضي بنقطة التعادل أمام #التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والتعاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الاتحاد الشوط الأول من المباراة بخطورة كبيرة؛ حيث كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول في عدة مناسبات.

ونجح اللاعب غاري رودريغيز في تسجيل الهدف الأول للاتحاد بالدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بعد ذلك بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعد إلغاء الهدف ظل نادي الاتحاد يسيطر بقوة أملًا في تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الاتحاد استغلال عاملي الأرض والجمهور؛ وذلك أملًا في تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 14 نقطة في المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد التعاون بعد التعادل 30 نقطة في المركز السادس.