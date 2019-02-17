الاتحاد يستأنف تدريباته.. ودا كوستا ورمارينهو يواصلان التأهل

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الهلال في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لؤي ناظر، اجتماعًا بأعضاء الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر، بحضور نائبه حمد الصنيع، وعضو المجلس أحمد كعكي.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي اللاعبين المران، والذي اشتمل على تمارين فنية ولياقية عديدة.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مروان دا كوستا ورومارينهو برامجهما التأهيلية، وفقًا للبرنامج الموضوع لهما.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والهلال، يوم الخميس المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال المقبلة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.