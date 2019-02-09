الاتحاد يطلب طواقم تحكيمية أجنبية لباقي مبارياته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الاتحاد- منذ قليل- طلبًا إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة قصي الفواز، بجلب طواقم تحكيمية أجنبية كاملة، بما فيها طاقم حكام الفيديو لإدارة باقي مباريات العميد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن إدارة النادي، برئاسة لؤي ناظر، طالبت إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب طواقم تحكيمية أجنبية كاملة لباقي مباريات العميد في بطولة الدوري.

وشدد نادي الاتحاد في بيانه على دعمه للحكم السعودي، لكنه علّق بأن وضع الفريق الصعب في بطولة الدوري يجعله لا يستطيع تحمل أي أخطاء خلال المرحلة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي أمام التعاون في الجولة الـ19 من بطولة الدوري.