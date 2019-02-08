الاتحاد يوافق على إعارة بيزيتش لنادي إف سي سيؤول

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر موافقته على طلب نادي إف سي سيؤول الكوري الجنوبي، بالتعاقد مع اللاعب الصربي ألكسندر بيزيتش.

وأكد نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بيزيتش سينضم إلى إف سي سيؤول لمدة 18 شهرًا، وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب الصربي في الدوري الكوري الجنوبي.

وتعاقد نادي الاتحاد مع ألكسندر بيزيتش بداية الموسم الرياضي الحالي، بعد تألقه مع نادي سرفينيا الصربي، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد؛ وقيادته لتحقيق الانتصارات.

ويأتي رحيل بيزيتش من أجل إخلاء الخانة للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الاتحاد، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني.