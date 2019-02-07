الاتحاد يُعلن نجاح عملية حارسه غروهي الجراحية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في مدينة مدريد الإسبانية خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن الفريق الطبي المُرافق للاعب سيحدد البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب.

وكان لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد تحدث خلال تصريحات إعلامية عن حقيقة إصابة الحارس غروهي، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان على علم بإصابة الحارس قبل التعاقد معه.

وأشار لؤي ناظر إلى إنه سيتم تخفيض قيمة الراتب السنوي في عقد الحارس مارسيلو غروهي في حال استمر مصابًا أو نال وقتًا طويلًا في العلاج.

وكان الاتحاد تعاقد مع الحارس مارسيلو غروهي من صفوف نادي غريميو البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.