الاتحاد يُهدد #الرائد وثلاثية #الوحدة تُقلق #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراتان في ختام الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والوحدة حيث تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” في الرياض.

ويدخل نادي الوحدة مباراة الشباب منتشيًا بفوزه الكبير على نادي الرائد في الجولة الـ19 بثلاثية مقابل هدف.

أما نادي الشباب فيسعى للتعويض والفوز على الوحدة، بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية من نادي الفتح بهدف دون رد.

وستكون المباراة الثانية بين فريقي الرائد والاتحاد حيث تنطلق في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويأمل الاتحاد في مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز بعد التعادل المخيب أمام نادي التعاون في الجولة الـ19، بينما يريد الرائد تحقيق المفاجأة بإسقاط الاتحاد، خاصة أن الرائد يمر بفترة صعبة بعد خسارته من الوحدة في الجولة الماضية.