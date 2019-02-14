الاتفاقية التفضيلية التي ستطرحها باكستان على محمد بن سلمان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعكف باكستان على تجهيز مقترح رسمي لطرحه على المملكة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبلاد، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكشفت مصادر رسمية عن إمكانية بدء حوار حول اتفاقية التجارة التفضيلية لتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار بين البلدين، مشيرة إلى أنه “سيتم طرح الاقتراح من بين قضايا أخرى خلال زيارة ولي العهد إلى باكستان”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة دون نيوز الباكستانية.

ويترقب أن يصل ولي العهد إلى باكستان يوم 16 فبراير برفقة وفد أعمال رفيع المستوى، وهو ما يدفع باكستان لتكثيف جهودها للوصول بمستويات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إلى أعلى مستوى ممكن.

وأوضحت مصادر رسمية أن المعاهدة التفضيلية ستغطي الحواجز الجمركية وغير الجمركية (NTBs) التي ستساعد على تنويع سلة الصادرات الباكستانية إلى المملكة.

ومنذ عام 2006، كانت هناك مشكلات في المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة (FTA) مع مجلس التعاون الخليجي، حيث تم عقد جولتين من المفاوضات حول هذا الأمر.

ويعتقد المسؤولون الباكستانيون أن هذه القضية ستُثار خلال زيارة ولي العهد التاريخية للبلاد، لا سيما وأن الأمير محمد بن سلمان يرافقه أكبر وفد استثماري أجنبي في تاريخ باكستان خلال زيارته للبلاد، والتي تمتد ليومين.

وسجلت التجارة الثنائية بين باكستان والمملكة تأثرًا واضحًا، حيث انخفضت بمقدار النصف إلى 2.5 مليار دولار في الفترة 2016-2017 من 5.08 مليار دولار في 2013-2014، وكان أحد الأسباب وراء ذلك هو انخفاض قيمة المنتجات البترولية التي تشكل 50٪ من إجمالي الواردات.

وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات باكستان إلى المملكة، انخفضت بسبب عائدات الأرز والفاكهة والخضراوات والملابس والمواد المصنوعة من النسيج.