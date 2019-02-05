الاثنين.. انطلاق الحفل النسائي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين

المواطن - الرياض

برعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز تحتفي جمعية الأطفال المعوقين بتكريم الفائزات في الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين وذلك مساء يوم الاثنين القادم 6 جمادي الاخرة، الموافق 11 فبراير بمقر مركز الجمعية بالرياض.

وقد أعربت الأمانة العامة للجائزة عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمبادرة سمو الاميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز برعاية الحفل النسائي لهذه الدورة، كإضافة متميزة لسجل سموها الحافل في مساندة أنشطة جمعية الأطفال المعوقين وبرامجها ومشروعاتها.

من جهته أكد أمين عام الجائزة الأستاذ عبدالعزيز السبيهين، على أن تفضل سمو الأميرة حصة بنت سلمان برعاية هذه المناسبة ومشاركة الأطفال فرحتهم بحفظ كتاب الله الكريم يجسد ما تحظى به الجائزة من اهتمام وتفاعل ومساندة من الجميع منذ انطلاقتها عام 1417هـ، مشيراً الى أن تواصل تنظيم الجائزة طوال هذه السنوات يرسخ رسالتها، ويعزز ما حققته من أهداف تربوية وتأهيلية، وبما يتواكب مع ريادة المملكة العربية السعودية ومكانتها في خدمة كتاب الله الكريم.

وأوضح السبيهين أن الأمانة العامة للجائزة استكملت استعداداتها لاستقبال الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والمرافقين، من حيث تنظيم البرامج والفعاليات المصاحبة للجائزة، والإقامة في الفنادق والاستقبالات والتنقلات للقادمين من خارج العاصمة الرياض وكذلك من خارج المملكة.

وأعلنت الأمانة عن مشاركو 44 طفلة في المراحل النهائية من المنافسة، وهن يمثلن العديد من مؤسسات الرعاية والجمعيات الخيرية والمدارس في مناطق المملكة.

وذكرت الأمانة العامة للجائزة أنه تم استقبال 155 طلباً للمشاركة في هذه الدورة، وانطبقت شروط القبول على 96 طفلاً فقط، منهم 52 من البنين، و44 من البنات.