الانضباط ترفض طلب #الهلال بشأن إدواردو .. وتُغرم الزعيم 70 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن 4 قرارات تجاه الهلال والباطن، بسبب مباراتهما في الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفضت لجنة الانضباط طلب نادي الهلال الذي يهدف إلى مراجعة قرارها السابق، ضد البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لثبوت مخالفته للمادة (48/1/2) من اللائحة.

وعاقبت لجنة الانضباط إدواردو بالإيقاف مباراتين في المباريات الرسمي، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وكان البرازيلي كارلوس إدواردو قد حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة الهلال والباطن، بعد اعتدائه على لاعب الفريق السماوي، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 2/3.

وألزمت لجنة الانضباط نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 70 ألف ريال؛ لقيام جمهوره برمي عدد 11 علبة مياه باتجاه أرض الملعب بعد نهاية مباراة الباطن الأخيرة، والتي أُقيمت على ملعب نادي الباطن.

كما ألزمت الانضباط نادي الباطن بدفع 30 ألف ريال، بعدما قام جمهوره برمي عدد 5 أدوات باتجاه أرض الملعب خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال الماضية، ثم بعد نهايتها، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء.