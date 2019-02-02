الانضباط توقف هورتلين النهضة.. ونوارة الجبلين مباراتين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوباتها ضد ثنائي النهضة والجبلين، زادي هورتلين وبيتر نوارة، بعد تعرضهما للطرد المباشر في مباراة الفريقين.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي النهضة، هورتلين مباراتين وتغريمه 15 ألف ريال؛ لقيامه بضرب لاعب الجبلين والكرة خارج اللعب، في الدقيقة 80 من أحداث مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

كما وقعت لجنة الانضباط والأخلاق العقوبة ذاتها على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين بيتر نوارة؛ لضربه لاعب النهضة والكرة خارج اللعب، وذلك أثناء مواجهة الفريقين الأخيرة.

وانتهت مباراة الجبلين والنهضة في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، بالتعادل الإيجابي، ليحتل الجبلين المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، فيما وصل رصيد النهضة لـ28 نقطة في المركز الـ13.