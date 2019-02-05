الانضباط تُعاقب رباعي #أحد و #الاتفاق و #النصر و #الفيحاء وتغرمهم 70 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات تقضي بمعاقبة كل من دانيلو أسبريا لاعب الفيحاء، ومحمد مجرشي لاعب أحد، وبرايان أليمان لاعب الاتفاق، وسلطان الغنام لاعب النصر.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف سلطان الغنام نجم النصر مباراتين رسميتين وإلزامه بدفع 20 ألف ريال؛ لدعس قدم المنافس خلال مباراة التعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت الانضباط إيقاف اللاعب أليمان من الاتفاق خمس مباريات وإلزامه بدفع 20 ألف ريال كغرامة، بعد استخدام القوة المفرطة في جسد أحد المنافسين خلال مباراة الاتفاق وأحد في الدوري.

وأُوقف اللاعب محمد مجرشي لاعب أحد لمدة 3 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال، بعد استخدام القوة المفرطة ضد أحد المنافسين في مباراة الاتفاق.

أما القرار الرابع فكان إيقاف اللاعب دانيلو أسبريا نجم الفيحاء لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال؛ بسبب ارتكابه سلوكًا غير رياضي مع أحد جامعي الكرات خلال لقاء الفيحاء والقادسية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.