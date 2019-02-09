الانضباط تُعاني من الفوضى .. والأندية تدفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

تسبب قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول إيقاف سلطان الغنام، لاعب النصر، ثم تعليق عقوبته، في غضب شديد لنادي القادسية الذي تقدم بمذكرة احتجاج اعتراضًا على تصرف لجنة الانضباط.

بدأت القصة عندما قررت لجنة الانضباط معاقبة اللاعب سلطان الغنام بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بعد سلوك غير رياضي ظهر منه في مباراة النصر والتعاون بالجولة الـ18 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعترض النصر بسبب صدور قرار العقوبة قبل مباراة القادسية بـ22 ساعة، لتُصدر لجنة الانضباط نفسها قرارًا قبل مباراة النصر والقادسية بـ6 ساعات يقضي بتعليق عقوبة سلطان الغنام حتى نهاية العاشر من فبراير الجاري، وهو ما تسبب في غضب القادسية وجعل الأخير يتقدم بمذكرة احتجاج لحفظ حقوقه وبسبب عدم الأخذ برأيه في أحقية إشراك اللاعب سلطان الغنام.

مواقف سابقة توحي بالفوضى:

ولا يُعد إيقاف سلطان الغنام ثم تعليق العقوبة الموقف الأول الذي يدل على الفوضى التي تعيشها لجنة الانضباط، حيث سبق لبعض القانونيين التعليق على بعض القرارات السابقة التي اتخذتها لجنة الانضباط.

وعلّق القانوني خالد أبو راشد على تغريم سعود آل سويلم رئيس النصر مبلغ مليون ريال بعد انتقاده لقصي الفواز واتحاد القدم قائلًا: لجنة الانضباط تنتقي من المواد ما تشاء للعقوبات، حقيقة لا يوجد تفسير لمصطلح إساءة.

وقال القانوني علي عباس لبرنامج في المرمى: كان من المهم للجنة الانضباط إصدار قرار عقوبة سلطان الغنام بعد مباراة النصر والقادسية؛ وذلك لمنع الجدل، ولضمان حصول كافة الأندية على حقوقها.

وكذلك سبق للإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية، انتقاد أحد قرارات لجنة الانضباط قائلًا: قرارات لجنة الانضباط متطابقة وغير واضحة بخصوص عقوبة لاعب أحد ولاعب الاتفاق برايان أليمان.

ويذكر أن الفوضى التي حدثت في لجنة الانضباط من قبل، جعلت اتحاد القدم يُقيل الأسترالي جيمس كيتشينج وأقرت بتعيين الدكتور أيمن الرفاعي بدلًا منه.